Décès de Samba Diabaré Samb : Le témoignage du Ministre de l’intérieur et maire de Linguère Aly Ngouille N’diaye

Le réveil a encore été brutal avec l’annonce du décès d’un grand homme. J’ai nommé feu Samba Diabaré Samb. Un monument de l’histoire, de la tradition orale, un virtuose de la musique traditionnelle, un spécialiste de la généalogie du Djolof.

Un homme pieux vient de nous quitter. Samba Diabaré Samb était de ceux qui savaient galvaniser les hommes sur le chemin de la droiture. Il savait faire vibrer les plus insensibles avec ses envolées lyriques et le son de sa guitare.

Avec son rappel à Dieu, le Djolof perd un digne fils. Un grand homme. Puisse Allah SWT, dans sa miséricorde incommensurable, lui accorder son pardon et l’accueillir auprès de ses élus dans ses paradis Al firdaws.

Yalla na la mbokk faay.

Reposez en paix.



A Dieu l’artiste.