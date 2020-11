Décès de Pape Bouba Diop : « Tu as fait l’histoire, tu as marqué l’histoire, tu es l’histoire ! » (Diouma D. Diakhaté)

Suite au décès du footballeur international Sénégalais, Pape Bouba Diop, ce dimanche 29 novembre 2020 en France, après une longue maladie, Diouma Dieng Diakhaté à l’instar des autres autorités, a rendu un vibrant hommage à ce héros national, un digne fils Rufisquois.



Diouma D. Diakhaté à Pape Bouba Diop : « Adieu Bouba... Cher Pape Bouba Diop, l'annonce de ta mort a foudroyé ma sérénité. Telle une gifle, elle me secoue et me réveille comme si j'étais dans un rêve. Je suis triste de savoir que je ne verrai plus ton talent s'épanouir, que je ne verrai plus ta modestie dans les rues de notre chère Rufisque, que les démunis ne verront plus ta générosité calmer leur faim. Notre champion, notre héros, toi Bouba, partir si tôt alors que tu avais tant à faire sur terre. Tant de personnes à soulager, tant de projets à finir, tant de victoires à remporter sur la misère sociale que tu as tant combattue. Ta mort est terrible, mais tu ne seras jamais oublié. Tu as fait l'histoire, tu as marqué l'histoire, tu es l'histoire! Je pleure ta mort avec Rufisque, avec le Sénégal, avec l'Afrique et le monde. Repose en paix Cher Bouba Diop. »