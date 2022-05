Décès de Ndiaye Tfm : « Il est temps pour nous, les artistes comédiens, de nous mobiliser et vivre de notre art » (Mansour Mbaye, "Père Zora")

Mansour Mbaye plus connu sous son nom d’artiste Père Zora, était de la délégation qui s’est rendue au cimetière de Yoff pour dire adieu à leur collègue et ami Abdoulaye Ndiaye, décédé suite à une longue maladie.



Interpellé, il a décrié un problème majeur auquel les artistes en général et surtout les comédiens, sont confrontés : vivre de leur art, leur métier.



Le comédien appelle tous ses collègues à se mobiliser pour défendre cette cause et ainsi se prendre en charge de même que les membres de leurs familles.