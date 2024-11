Décès de Mamadou Moustapha Ba : Ces documents obligatoires pour un rapatriement de l'étranger

Le rapatriement d'une dépouille de l'étranger n'est pas chose facile. Il requiert plusieurs formalités à remplir. En effet, pour rapatrier un corps de l'étranger (La France, l'Afrique, le Canada et les USA…), un médecin doit au préalable constater le décès de l'individu, en délivrant un certificat de décès. Ensuite, s'il y a des soupçons sur le décès (si l'individu est décédé des suites d'un assassinat, d'une agression ou autre fait suspect), sur signalement du médecin, le procureur peut ordonner une autopsie en cas de doutes. Si rien de ces cas énumérés n'est établi, seul le certificat de décès est émis par le médecin. Dans ce cas précis, le consulat pourrait donner une autorisation pour transporter la dépouille. Toutefois, la compagnie chargée du transport de la dépouille vers le pays de destination va exiger une LTA (Lettre de Transport Aérien). Une fois tous ces documents réunis, la dépouille pourra quitter le pays (A) pour une destination finale (B).Rappelons que la dépouille de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget, est arrivée à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar (Sénégal), ce samedi 9 novembre. La levée du corps et l'enterrement, initialement prévus, ce dimanche 10 novembre 2024, risquent d'être compromis du fait de la demande du Procureur de la République de pratiquer une autopsie sur le corps du défunt.