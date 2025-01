Décès de Madior Diouf, RND: Le Président Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances...

24h après le rappel à Dieu du Professeur Madior Diouf, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a présenté ses condoléances à la famille éplorée. " C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès du Professeur Madior Diouf, brillant universitaire, intellectuel et homme politique engagé. Au nom de la Nation, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à la communauté académique, à la classe politique et à tous nos concitoyens", a écrit BDF sur sa page X ( ex Twitter).



Pour rappel, l'ancien président de l'Assemblée National, Moustapha Niasse a annoncé hier le décès de son ami Pr Madior Diouf, leader du Rassemblement National Démocratique (RND), papa de Ndella Madior Diouf, dans la nuit du 22 au 23 janvier 2025.