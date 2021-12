Décès de Lamine Diack : La fédération burkinabè d'athlétisme présente ses condoléances...

Le président de la fédération burkinabè d'athlétisme, Frédéric Françis Sidibé, a adressé une lettre de condoléances à la fédération sénégalaise suite à la disparition dans la nuit du jeudi au vendredi de Lamine Diack...



"C’est avec une grande émotion et une grande douleur que tout le monde du sport, de l’athlétisme burkinabè particulièrement, a appris, ce jour, le décès de Lamine DIACK, ancien Président de l’IAAF qu’il a dirigé pendant seize (16) ans. Cet homme de consensus qui a marqué et façonné positivement et avec efficacité l’athlétisme sénégalais et africain laissera un vide qu’il sera difficile de combler. Il aura contribué de façon déterminante et durable à hisser l’athlétisme africain au sommet de cette discipline, sur le plan mondial."



"Ses grandes qualités humaines, sa passion et son amour pour l’athlétisme ont été un véritable catalyseur pour introduire plus de justice et d’égalité dans ce sport. Son départ constitue une grande perte pour l’athlétisme africain et mondial. C’est pourquoi il convient d’honorer la mémoire de ce grand homme qui a marqué son pays et le Continent africain, tout entier, sur le plan politique et sportif."



"Le Bureau de la Fédération Burkinabè d’Athlétisme et l’ensemble des acteurs de l’athlétisme ainsi que ceux des autres sports présentent leurs sincères condoléances à la famille de l’illustre disparu ainsi qu’à tous ses proches et collaborateurs qui l’ont soutenu et aidé à traverser toutes les épreuves de sa longue et très riche vie."