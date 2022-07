Décès de François Mancabou, Amnesty réclame une autopsie et l'ouverture d'une enquête

Nous venons d'apprendre le décès ce jour, de François Mancabou. Ce dernier était le seul élément supposé de la «Force spéciale» à n’avoir pas été inculpé et placé sous mandat de dépôt comme les autres membres de ce groupe soupçonné d’avoir voulu semer le chaos à Dakar en marge de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi, le 17 juin dernier. Il était hospitalisé à l’Hôpital Principal de Dakar pour des soins. Aussitôt après l'annonce de son décès, Amnesty Sénégal à sorti un communiqué pour réclamer une autopsie et l'ouverture d'une enquête. En effet, selon l'organisation, "les autorités ont agi pour empêcher au médecin mandaté par la famille d'avoir accès au malade et à son dossier médical."

Pour rappel, la famille avait affirmé que Mancabou avait été torturé par la police.

Nous y reviendrons...