Décès de Boy Bambara : Le monde de la lutte a accompagné le défunt à sa dernière demeure.

Lutteurs, amateurs, proches, amis et sympathisants d'Alioune Camara (Boy Bambara) ont accompagné le défunt champion d'Afrique de lutte à sa dernière demeure au cimetière de Yoff.

L'ancien lutteur a été enterré dans l'après-midi de ce 23 janvier, à Bakhiya.

Le lutteur Tapha Tine qui a pris part à la levée du corps et à l'enterrement s'est souvenu de l'homme avant de prier pour le repos de son âme. Il explique qu'il avait commencé à entretenir des liens avec le défunt lors d'une rencontre. "Jeune lutteur, on m'avait interdit l'entrée au stade alors que je venais pour une prestation après ma victoire. Ce jour, Boy Bambara plaidait ma cause en disant aux vigiles qu'ils ne devaient en aucun cas m'interdire d'entrer. Depuis ce jour, j'ai commencé à avoir des rapports avec lui" a confié Tapha Tine.

Ses sympathisants et proches ont profité de la levée du corps pour magnifier l'ancienne gloire dans ses actions. Pour eux, le défunt a réussi sa vie en œuvrant pour la paix dans le monde du sport et notamment de la lutte...