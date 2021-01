Décès de Boy Bambara : Le ministre Matar Bâ présente ses condoléances au monde de la lutte.

Suite au décès de l'ancienne gloire de la lutte sénégalaise Boy Bambara, survenu ce vendredi 22 janvier 2021, le ministre des Sports Matar Ba, à travers sa cellule de communication, a adressé un message de compassion et de condoléances à la famille de Boy Bambara.

Dans le message parcouru par Dakaractu, le ministre des Sports Matar Bâ, "au nom de son Excellence Macky Sall, président de la République, de l’ensemble du Gouvernement et du Mouvement Sportif a présenté ses condoléances les plus attristées, à la famille éplorée, au mouvement sportif et au monde de la lutte sénégalaise et africaine. Il a montré sa profonde tristesse après cette grande perte d'un homme qui a défendu les couleurs du Sénégal à l'échelle continentale.