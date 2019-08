Décès de Amath Dansokho : Madické Niang rend hommage à celui qui a donné toute sa vie à son pays, le Sénégal.

Amath Dansokho, un homme politique d’une grande dimension est parti à jamais. Je voudrais rendre hommage au patriote qu’il a été et à l’homme de principe qu’il fut.



Il aura toute sa vie durant cherché à servir et a tout donné à son pays le Sénégal. Il fut aussi malgré les apparences, un homme très social mais aussi d’un commerce très facile. En tout cas, il fut un leader courageux à tout point de vue.



Je me rappelle, lorsque je fus son avocat lors des événements post-électoraux de 1988, alors emprisonné, il refusa toute forme de compromission pour recouvrer sa liberté.



Le Sénégal, vient là encore, de perdre un de ses illustres fils. Que le Tout Puissant l’Accueille dans son Paradis éternel.



Président Madické Niang.