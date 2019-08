Décès de Amath Dansokho : Le président Macky Sall s’incline devant la mémoire d’un allié hors pair, un serviteur de la république et de la Nation.

Le Sénégal est plongé dans l’émoi et la tristesse à la suite du décès, ce vendredi 23 août 2019, de Monsieur Amath DANSOKHO, Ministre d’Etat, ancien député, ancien maire de Kédougou et ancien Secrétaire Général du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT).



Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL s’incline devant la mémoire de l'illustre disparu, un grand combattant de la liberté, de la démocratie et du progrès des peuples, mais aussi un serviteur de la République et de la nation



Allié hors pair du Président de la République, responsable engagé et militant dévoué, Monsieur Amath DANSOKHO aura été de tous les combats, en se donnant toujours corps et âme, pour la paix et la démocratie.



Homme de conviction d’une générosité débordante, Monsieur Amath DANSOKHO aura marqué notre histoire politique et sociale contemporaine pour son rôle éminent et historique de lien entre