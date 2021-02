Décès de Abdoul Aziz Mbaye de la Covid-19 : Fin de mission d’un diplomate et 1er Directeur de Cabinet du Président Sall.

Abdoul Aziz Mbaye n’est plus! Il a été rappelé à Dieu dans la soirée du Mercredi , des suites de la Covid 19 à l’âge de 67 ans. Interné à l’hôpital Fann de Dakar, ce diplomate de carrière a perdu sa dernière mission. Né le 18 octobre 1954 à Dakar, le Dr. Abdoul Aziz Mbaye fut un franco-sénégalais aux carrières diplomatique et académique très riche. Dakaractu revient sur le parcours de ce membre de l'Alliance pour la République (APR), qui fut nommé le 4 Avril 2012, comme 1er directeur de cabinet du Chef de l’État Macky Sall. Ce qui explique que ce dernier a tout de suite après l’annonce de son décès tenu à témoigner sur l’homme « chaleureux, disponible, généreux et engagé » qu’était son ancien ministre.



Abdoul Aziz Mbaye a été aussi ministre de la Culture dans le second gouvernement d’Abdoul Mbaye, succédant à Youssou Ndour. C’était lors du remaniement ministériel du 29 octobre 2012 qui consacrait le 1er Gouvernement d’envergure sous l’ère Sall. Abdoul Aziz Mbaye était titulaire d'un master en politique internationale de l'Université Libre de Bruxelles, d'un master en Management Public de la Solvay Business School et d'un diplôme 3ème cycle en Sciences Economiques de l'Université Catholique de Louvain de Belgique.



Sur le plan international, Mbaye était aussi très connu a appris aussi Dakaractu. Il a été ambassadeur de l’Union européenne dans le Pacifique, installé aux îles Fidji. Il avait la lourde tâche de représenter l'Union auprès des onze pays du Pacifique. Dans cette région, il représentait aussi l'Union Européenne auprès des quatre pays et Territoires d'Outre-mer, mais aussi auprès du Forum des Îles du Pacifique, l'organisation régionale.



C’est d’ailleurs ce poste qu’il a quitté pour rejoindre le Président Macky Sall, se rappellent des proches de l’ancien ministre. Ces derniers de témoigner qu’il aurait « acheté lui-même son billet à près de deux millions cinq cent francs CFA pour rejoindre son ami Sall ».



Diplomate de carrière, il a été fonctionnaire scientifique en 1988 à la Commission européenne pour le Programme stratégique européen de recherche et de développement relatif aux technologies de l'information (ESPRIT) puis administrateur principal à la Direction générale de l'industrie. Il est ensuite en 1996 conseiller économique et politique dans la délégation de la Commission européenne en Afrique du Sud.





Sur le plan académique, les interlocuteurs de Dakaractu rappellent que le Dr Abdoul Aziz Mbaye a tout d'abord réalisé un brillant parcours scientifique au Centre National de la Recherche Scientifique (France), où il fut le premier sub-saharien à intégrer déjà en 1983, comme chargé de recherches titulaire, la très élitiste section de "Mathématiques et Physique de Base". Les avancées scientifiques et technologiques permises par ses recherches théoriques originales dans le domaine des alliages semi-conducteurs et de leurs nombreuses applications en optoélectronique et dans les technologies de l'Information et des communications, lui permirent alors d'intégrer ce prestigieux corps de chercheurs français avant même l'obtention de son Doctorat d'Etat ès Sciences en 1984 à l'Université Paris-Sud Orsay avec le Professeur Jacques Friedel.



Dr. Mbaye a été par la suite un scientifique invité par le Département Américain de l'Energie au Solar Energy Research Institute de Golden, Colorado de 1985 à fin 1987. Son travail scientifique à fait l'objet de plus d’une trentaine de publications dans les revues internationales.



Il a été initiateur en 1991 de la Biennale des Sciences de Dakar -Afristech- qui rassemblait à Dakar lors de sa dernière édition en 1999, plus de deux mille scientifiques, ingénieurs et techniciens et plus de trois salons sur l'innovation et le propriété intellectuelle. Il a été promu Chevalier de l'Ordre National du Lion à cette occasion.



Le Dr Mbaye rejoint en 1996 la Délégation de Commission Européenne en Afrique du Sud, comme conseiller économique et politique, fonction qu'il occupera ensuite en Guinée si près du pays.



En 2000, il sera la cheville ouvrière de la mise en place de la Fondation Youssou Ndour "Youth Network for Development" dont il fut le premier président, jusqu'à son départ comme Chargé d'Affaires aux Iles Salomon dans le pacifique.



Sous son impulsion, la Fondation YND initiait des programmes aussi ambitieux que la "Bourse Adama Diop" pour les jeunes filles en milieu universitaire ou le programme de renforcement de capacités des artistes et managers en partenariat avec l’Association des Métiers de la Musique au Sénégal et la Fédération Internationale de la Musique. Cet ami discret de Youssou Ndour reste un expert averti des questions de politiques culturelles et de développement des industries culturelles. Il reste un membre du directoire du World Culture Forum Alliance qui organisa son premier Sommet Mondial de la Culture en 2004 à Sao Paulo au Brésil en collaboration avec de nombreuses fondations internationales comme la Fondation Ford ou la Fondation Prince Claus.





Comme scientifique, manager public, Dr Abdoul Aziz Mbaye est un passionné des questions sur les effets du changement climatique et sur l'efficacité de l'aide aux pays et surtout aux populations qui en sont affectés comme celles dans l'immense étendue de l'océan Pacifique, un véritable poumon du monde qui absorbe plus d'émission de gaz que la forêt amazonienne elle-même.