Décès de 66 enfants en Gambie : l'OMS émet une alerte concernant le Sirop indien contre la toux.

La mort mystérieuse de dizaines d’enfants atteints d’insuffisance rénale aiguë en Gambie au début du mois de Septembre dernier avait amené plusieurs experts américains à aller dans ce pays pour aider les services de santé.



L’enquête se poursuit, et l'OMS a émis ce mercredi une alerte concernant des sirops contre la toux et le rhume produits par le laboratoire indien Maiden Pharmaceuticals qui pourraient avoir causé le décès de 66 enfants en Gambie et avoir été distribués dans d'autres pays, informe l’AFP.



Dans l’Alerte, l’OMS renseigne que « L'analyse en laboratoire d'échantillons » de produits confirme une contamination par diéthylène glycol et éthylène glycol en quantités inacceptables. Ces produits ont été identifiés en Gambie mais pourraient avoir été distribués ailleurs dans le monde assure la même source...