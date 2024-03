Décès Amadou Amar : Les graves révélations de l’enquête…

L’enquête sur la mort de Amadou Amar dit Baïdy, commence à révéler ces secrets. Décédé dans des conditions tragiques dans la nuit de samedi à dimanche, le certificat de genre de mort est sans appel : Baidy Amar est décédé suite « à un arrêt cardiorespiratoire probablement dû à une intoxication par excès de dose inhalée » et le test effectué après une prise de sang est positif à la drogue renseigne le quotidien Libération.



Le soir du drame, les policiers du commissariat du Plateau ont été alertés du décès de Baidy Amar dans un appartement situé au septième étage de l'immeuble Cristal sis au 74 Avenue amadou Assane Ndoye. Au moment du fait, il se trouvait avec sa copine algérienne Malak Hadia mais aussi Zakaria Fall, Juliette Nigliore et Abdoulaye Sarr. Une fois sur place, les enquêteurs ont constaté que la porte de l'appartement était verrouillée par un système de sécurité. combinant un code et des empreintes. Face à cette situation, en collaboration avec le responsable de l'immeuble, il a été fait appel à un serrurier, lequel a ouvert la porte en présence d'un membre de la famille de la victime.



L'appartement est composé de trois chambres, d'un salon et d'une cuisine. Un désordre a été noté dans toutes les chambres ainsi qu'au salon. Au salon, les policiers ont relevé la présence de plusieurs bouteilles de boissons alcoolisées. Un sachet contenant de la cocaïne a été découvert dans une des chambres. Des résidus de la même poudre ont été également trouvés dans la chambre à coucher de la victime. Il a été aussi noté que la pièce était dans un désordre total, en plus d'être mouillé. Un coffre-fort a également été trouvé dans une armoire mais le code donné par Zakaria Fall, se disant ami du défunt, était erroné. Les policiers ont aussi trouvé dans une chambre un sac de couleur noire appartenant visiblement à Malak Hadia. Il contenait une importante somme en Fcfa et en euros.



Au sous-sol, un véhicule de marque Rolls Royce de couleur noir était garé. Il s’agit du vehicule à bord duquel la victime et ses amis avaient quitté, le même soir, Saly pour venir à Dakar. Il a été constaté dans ce véhicule des traces de cocaïne et la présence d'une bouteille d'alcool. Les nommés. Zakaria Fall -suspecté d'avoir vendu la drogue à Baidy Amar, Juliette Nigliore, Abdoulaye Sarr et Malak Hadia Diari, ont été retenus en garde à vue pour les besoins de l'enquête qui a permis de découvrir ce qui s'est passé.



Selon les informations, Zakaria Fall avait fourni la drogue à Baidy Amar via Abdoulaye Sarr. Quand le groupe quittait saly, le défunt, qui avait consommé de la drogue, était déjà très fatigué. Mais, au lieu de penser à saisir un médecin, les mis en cause se sont empressé de lui vider les poches. Une fille basée à Saly, et activement recherchée elle s'est d'ailleurs bagarrée avec Malak Hadia Diari, a ainsi dépouillé Baidy Amar de 17 millions de Fcfa.



Et, toujours selon Libération, tout laisse aussi croire que l'argent trouvé dans le sac de Malak Hadia Diari a été pris au défunt qui avait hérité d'une somme colossale après le décès de son père, le milliardaire Ahmed Amar. À la suite d'une information judiciaire ouverte par le juge, les mis en cause ont été écroués pour homicide involontaire, non-assistance à personne en danger, usage de drogue et facilitation à cet usage.





Mouhamadou Moustapha GAYE