Début de la Campagne à Nguékhokh : le candidat Déthié Fall promet d’offir un hôpital moderne à la population

Le candidat à la présidentielle du 24 mars prochain, Déthié Fall, a entamé sa campagne électorale par une caravane dans le département de Mbour. Accueilli en grande pompe ce 10 mars, à Nguékhokh, le président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) a recueilli les doléances de la population de cette localité axées principalement sur le besoin de disposer d’un hôpital moderne.



« Ce qui touche à la santé ne doit pas être une doléance (…) je prends ici l’engagement, une fois élu, de régler cette doléance le plus rapidement possible », a promis l’ancien député. Après l’étape de Nguékhokh, Déthié Fall a poursuivi sa caravane à l’intérieur de la petite côte où il passera un moment pour communier avec les mbourois. La vision du candidat Déthié Fall porte sur un programme politique qui s’attèle autour de deux (2) axes majeurs : un Sénégal bon à vivre et un Sénégal beau à voir. Chaque axe va s’appuyer sur des piliers définis, notamment l’État de droit, l’Économie, les Besoins sociaux, l’Aménagement du territoire, l’Habitat et le cadre de vie.