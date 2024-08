Débats inutiles et divisifs / Madiakhaté Niang tire la sonnette d'alarme : "Nos efforts doivent être dirigés vers le développement, la lutte contre la pauvreté..."

"En ces temps où notre pays fait face à de nombreux défis, je tiens à exprimer mon profond souci quant à l'orientation de certains débats qui, à mon sens, ne servent pas les intérêts essentiels de notre nation. Nous sommes confrontés à des enjeux urgents qui requièrent toute notre attention et notre énergie collective. Les débats inutiles et divisifs ne font qu'éloigner notre focus des véritables priorités qui doivent nous unir dans l'action et la solidarité.

Notre pays n'a pas besoin de ces discussions qui risquent de fragiliser notre cohésion sociale. Au contraire, je vous invite tous à faire preuve de retenue et à respecter les croyances et les convictions de chacun. Le respect mutuel est la pierre angulaire d'une société harmonieuse et solidaire. Le Sénégal est une nation qui, depuis toujours, brille par sa capacité à unir ses fils et ses filles autour des valeurs de tolérance, de respect mutuel, et de solidarité. Notre pays est reconnu à travers le monde pour avoir réussi, là où tant d'autres ont échoué, à instaurer un dialogue harmonieux entre les religions. Cette coexistence pacifique et fraternelle est le reflet de notre maturité en tant que peuple et de notre engagement à vivre ensemble dans la paix.

L'une des grandes richesses de notre culture est le "cousinage à plaisanterie", cette tradition unique qui nous permet de dédramatiser nos différences et de renforcer nos liens sociaux. Ce précieux héritage est bien plus qu'une simple coutume : c'est le ciment de notre unité, un symbole vivant de notre capacité à transcender les divergences pour bâtir un avenir commun.

Dès les premières années qui ont suivi notre indépendance, nous avons su construire une véritable nation. Un peuple uni par un but commun, animé par une foi inébranlable en son unité et sa destinée partagée. Cette union fait notre force et notre fierté. Elle est le socle sur lequel repose notre stabilité et notre progrès.

Alors que nous continuons à tracer notre chemin vers l'avenir, gardons en mémoire ces valeurs qui ont fait du Sénégal un modèle de cohésion et de paix. Continuons à cultiver ce dialogue entre les religions, à célébrer notre diversité à travers le cousinage à plaisanterie, et à renforcer notre foi en notre unité nationale.

Concentrons-nous sur les défis qui comptent réellement pour l'avenir de notre nation. Nos efforts doivent être dirigés vers le développement, la lutte contre la pauvreté et le chômage, la justice sociale, l'éducation, la santé, et la paix. Ce sont ces enjeux qui méritent toute notre attention et notre engagement. Je vous appelle donc à dépasser les divisions inutiles et à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur pour nous tous. Avec tout mon respect!".