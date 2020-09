Débat sur les Inondations - Cheikh Bamba Dièye et Abdoul Mbaye relèvent les incohérences du discours de Macky Sall

Lors du Conseil présidentiel tenu ce matin à Diamniadio, le Chef de l’État Macky Sall avait lancé un défi à quiconque serait prêt à engager un débat sur la question des inondations. Il s’est dit à l’aise pour indiquer les efforts qui ont été faits. « Je suis à l’aise pour engager ce débat avec qui le souhaite dans ce pays, pour dire que mon Gouvernement a fait ce qu'aucun Gouvernement n’a fait en matière de lutte contre les inondations, depuis 1960. On ne peut pas parler comme si rien n’a été fait. C’est faux, si vous recevez en une journée trois mois de pluie, c’est normal qu’il y ait un trop plein d’eau qui va se déverser dans les zones qui n’ont pas encore été assainies, qui n’ont pas de plan d’assainissement et qui sont des zones basses », avait-il précisé. Défi relevé! En effet, le député Cheikh Bamba Dièye s’est dit prêt « à démontrer au Pr que non, vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait pour les inondations. » Et au passage, a-t-il corrigé, « il faudrait arrêter de dire que nous avons reçu en une journée l'équivalent de 3 mois de pluie. Ce n'est pas vrai! »

Pour l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, il ne s’agit pas de débattre de ce qui a été fait en 2012 et 2013 au début du premier mandat. Tout le monde s’accorde pour reconnaître la pertinence des choix et la qualité de ce qui fut mis en œuvre, explique-t-il. Il faut plutôt, a-t-il ajouté, expliquer pourquoi le programme de lutte contre les inondations a été abandonné dans tous ses volets : entretien et renouvellement de l’existant, poursuite des infrastructures de drainage et restructuration urbaine...