Ce 6 mai 2023, les femmes de BBY et de la grande majorité présidentielle ont entamé une tournée nationale. Lors de cette tournée qui a démarré à Fatick et qui a fini à Kaolack, une forte délégation des femmes leaders de BBY ont remis au président du Conseil départemental de Fatick, le Dr Cheikh Kanté, devant des militants de la mouvance présidentielle, une résolution pour la recevabilité de la candidature du président Macky Sall.



Ainsi, prenant la parole après la déclaration des femmes de Benno, le ministre d’État en charge des PSE, a clos le débat sur le 3e mandat. « Le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2016 a déjà réglé le problème », soutient avec conviction le Dr Cheikh Kanté devant des militants déchaînés. Il ajoute « on parle de deuxième quinquennat, pas de 3e mandat. »