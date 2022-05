De retour du petit pèlerinage : Ethiopian Airlines fait valser 30 Sénégalais entre Djeddah et Lomé.

Au lieu d'un vol d'une durée de 13 heures, ce sera finalement plus de 24 heures que 30 Sénégalais devront passer entre Djeddah et Dakar. En effet, ces derniers pour les besoins de la Omrah, ont fait confiance à Ethiopian Airlines pour un vol aller-retour Dakar-Djeddah-Dakar.



Si le vol aller s'est passé comme prévu, les 3O Sénégalais qui comptaient célébrer la fête de Korité avec les leurs, le feront dans un hôtel de Lomé, après avoir valsé d'un aéroport à un autre et d'un avion à un autre.

En effet, devant quitter Djeddah ce jour vers 1 heure du matin GMT pour atterrir à Dakar aux environs de 16 h GMT , c'est finalement à 4h du matin (soit un retard de 3h de temps), qu'ils s'envoleront pour rallier Addis Abeba.



Sur place, Ethiopian Airlines les confiera à Askia Airlines. À charge pour cette dernière de les transporter non pas à Dakar, mais plutôt à Lomé, où nos compatriotes ne seront pas au bout de leurs peines. En effet, arrivés à Lomé vers 15 Heures, ils ont été laissés à eux-mêmes, sans aucune nouvelle des autorités d'Ethiopian Airlines. Et plus grave encore, le dernier vol en partance de Lomé pour Dakar avait quitté depuis 13h. Ce ne sera qu'aux environs de 16h qu'ils seront pris en charge par les autorités d'Ethiopian qui les informeront que leur vol pour Dakar ne sera possible que demain et qu'ils seront conduits dans un hôtel de la place...