De retour du Caire : Les Lions sont arrivés à leur hôtel à Diamniadio.

Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal viennent d'arriver à Dakar ce samedi après un vol d'un peu plus de six heures, en provenance du Caire, où a eu lieu la manche aller des barrages du Mondial 2022.



A l’aéroport, joueurs se sont engouffrés dans leur bus, également sous les yeux de quelques supporters du 12e Gaïndé. Les chants et l’ambiance des tam-tam ont résonné à l’accueil.



Les Lions ont rejoint leur hôtel pour la suite du rassemblement en vue du match retour contre l’Egypte mardi au Stade Me Abdoulaye Wade. Une séance d’entraînement est prévue ce samedi...