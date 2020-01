De Kolda à Dakar, d’étudiant à laveur de véhicules : La fabuleuse histoire de El Hadj Mballo.

Originaire de la région de Kolda, El Hadj Mballo a obtenu son baccalauréat au lycée Samsoudine Aïdara de Vélingara. Ce qui lui permet de venir à Dakar pour faire ses études universitaires à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). On est en 2012...

Après trois années à l'UCAD, il obtint sa licence en anglais. Mais, il a été obligé de quitter les Amphis faute de moyen financier, de logement, et n’ayant pas reçu d’aide du gouvernement. Loin de se decourager, El Hadj Mballo se tourna alors vers l’enseignement dans les écoles privées, en faisant en même temps des concours comme celui de l'entrée à la Fastef, qu'il n'a pu réussir.

C’est ainsi qu’il s’est tourné vers le lavage de voiture à Rufisque depuis 2019, n’ayant pas d’autres options. Et selon lui, ce travail est rentable parce qu’il lui permet de satisfaire ses besoins et ceux de sa famille.

Le jeune Mballo est á la recherche de financements auprès de structures comme la DER, pour dit-il, créer une grande entreprise et participer à l’émergence du pays.

Pour finir, El Hadj Mballo lance un appel à l’ endroit des jeunes diplômés qui n’ont pas de travail, de chercher à évoluer dans d’autres secteurs aussi rentable sans attendre l’aide de l’Etat afin de subvenir à leurs besoins. Dakaractu/Rufisque est allé à sa rencontre. Reportage...