De Dakar à Ziguinchor en passant par Saint-Louis, Tamba, Kédougou... : Le trophée de la CAN a terminé son tour du Sénégal.

Le trophée de la CAN a débuté, le 18 mai à Dakar, une vaste tournée nationale qui l’a conduit aux quatre coins du pays, où il a été présenté aux autorités administratives et locales, dont les Gouverneurs, maires, Préfets et Sous-préfets.



À travers des cérémonies de présentation et autres caravanes, des suiveurs assidus du football ou simples curieux ont pu approcher gratuitement la coupe de très près, remportée par le Sénégal en février dernier, pour l'admirer et prendre des photographies. Ce fut une grande première.



Le coup d’envoi de cette vaste opération, soutenue par le président Macky Sall, son ministre des Sports et la Fédération sénégalaise de football, a été donné à Dakar. À Thiès, Fatick, Kaolack et Diourbel, le public est sorti en nombre pour voir la Coupe d’Afrique.



À l’instar de Tambacouda et Kédougou, les régions de Louga, Saint-Louis et Matam marquaient donc une étape importante pour les organisateurs du « Trophy Tour ». Partout, de jeunes supporters ont couru derrière la caravane du « Trophy Tour », qui est passée dans une quarantaine de départements, à travers les RN 1, 2, 3, 4 et 5.



Aux étapes de Mbour, Sédhiou, Ziguinchor, Kolda et la Commune de Bambali, les internationaux Abdoulaye Seck, Gana Guèye, Papis Demba Cissé, Sadio Mané et leur entraîneur Aliou Cissé étaient notamment présents. L'occasion pour ces Lions de nouer encore un lien particulier avec la population du Sénégal des profondeurs. Et c'est surtout hors du terrain que les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal ont fait parler d’eux, le trophée de la CAN en main.



Kaffrine, la capitale du Ndoucoumane est venue clôturer en beauté cette intense tournée du trophée de la CAN, sans fausse note. Et, la plupart des sénégalais, fans du ballon rond, ont pu « revivre l'instant CAN », dans toutes les 14 régions du Sénégal, où d'autres animations ont été mises en place.



À travers la tournée du mythique trophée, le ministre des Sports, Matar Ba, a manifesté son souhait de « soutenir des initiatives en faveur du développement du sport » dans les différents territoires, où les infrastructures sportives vont être construites...