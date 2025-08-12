De “Baabel” au commissariat de Zac Mbao: l’acteur El Hadj Moda Thioune arrêté après une course-poursuite

Selon L’Observateur, l’acteur El Hadj Moda Thioune, alias Ibrahima Khalil Thiam dans la série « Baabel », a été placé sous mandat de dépôt lundi, après une spectaculaire course-poursuite qui a tenu en haleine Zac Mbao et Rufisque.



Les faits se sont déroulés dimanche 10 août, vers 11 heures. Au rond-point Brioche Dorée de Zac Mbao, un agent de police interpelle l’acteur pour un contrôle de routine. Moda immobilise son véhicule, mais lorsqu’on lui demande les papiers, il redémarre en trombe. L’agent, pris de court, se lance à sa poursuite et alerte ses collègues postés au rond-point Sipres.



Quelques minutes plus tard, le comédien réapparaît, toujours décidé à fuir, malgré l’affolement visible de sa passagère. Les forces de l’ordre, désormais mobilisées, transmettent l’alerte au commissariat central. Des policiers se positionnent alors stratégiquement au rond-point de la clinique Naby, à Rufisque.



La cavale prend fin lorsque le véhicule de l’acteur s’embourbe dans les ruelles sablonneuses du quartier. Arrêté sur place, El Hadj Moda est conduit au commissariat de Zac Mbao. Les policiers constatent qu’il ne détenait ni permis sur lui, ni carte grise, ni assurance.



Devant les enquêteurs, l’acteur reconnaît les faits et tente de se justifier :



« J’avais peur lors du premier contrôle, parce que je n’avais pas sur moi mon permis de conduire et les autres documents », explique-t-il.



Même si ses proches se sont empressés d’apporter son permis après coup, les charges étaient déjà lourdes : délit de fuite, refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui, conduite sans assurance ni certificat d’immatriculation. Présenté au parquet lundi, il sera jugé le mercredi 20 août 2025.