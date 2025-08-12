De “Baabel” au commissariat de Zac Mbao: l’acteur El Hadj Moda Thioune arrêté après une course-poursuite


De “Baabel” au commissariat de Zac Mbao: l’acteur El Hadj Moda Thioune arrêté après une course-poursuite
Selon L’Observateur, l’acteur El Hadj Moda Thioune, alias Ibrahima Khalil Thiam dans la série « Baabel », a été placé sous mandat de dépôt lundi, après une spectaculaire course-poursuite qui a tenu en haleine Zac Mbao et Rufisque.
 
Les faits se sont déroulés dimanche 10 août, vers 11 heures. Au rond-point Brioche Dorée de Zac Mbao, un agent de police interpelle l’acteur pour un contrôle de routine. Moda immobilise son véhicule, mais lorsqu’on lui demande les papiers, il redémarre en trombe. L’agent, pris de court, se lance à sa poursuite et alerte ses collègues postés au rond-point Sipres.
 
Quelques minutes plus tard, le comédien réapparaît, toujours décidé à fuir, malgré l’affolement visible de sa passagère. Les forces de l’ordre, désormais mobilisées, transmettent l’alerte au commissariat central. Des policiers se positionnent alors stratégiquement au rond-point de la clinique Naby, à Rufisque.
 
La cavale prend fin lorsque le véhicule de l’acteur s’embourbe dans les ruelles sablonneuses du quartier. Arrêté sur place, El Hadj Moda est conduit au commissariat de Zac Mbao. Les policiers constatent qu’il ne détenait ni permis sur lui, ni carte grise, ni assurance.
 
Devant les enquêteurs, l’acteur reconnaît les faits et tente de se justifier :
 
« J’avais peur lors du premier contrôle, parce que je n’avais pas sur moi mon permis de conduire et les autres documents », explique-t-il.
 
Même si ses proches se sont empressés d’apporter son permis après coup, les charges étaient déjà lourdes : délit de fuite, refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui, conduite sans assurance ni certificat d’immatriculation. Présenté au parquet lundi, il sera jugé le mercredi 20 août 2025.
Autres articles
Mardi 12 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sénégal : Les prix des matériaux de construction poursuivent leur hausse

Sénégal : Les prix des matériaux de construction poursuivent leur hausse - 12/08/2025

Inflation annuelle : les prix à la consommation en hausse

Inflation annuelle : les prix à la consommation en hausse - 12/08/2025

Ouakam : la Sûreté urbaine fait tomber une mafia du sexe opérant sur Facebook

Ouakam : la Sûreté urbaine fait tomber une mafia du sexe opérant sur Facebook - 12/08/2025

Senum SA / Du petit écran… à la Dic : le double rôle troublant de l’acteur Serigne Saliou Ndiaye Qui détourne près de 46,4 millions F CFA grâce à la carte bancaire de l’entreprise

Senum SA / Du petit écran… à la Dic : le double rôle troublant de l’acteur Serigne Saliou Ndiaye Qui détourne près de 46,4 millions F CFA grâce à la carte bancaire de l’entreprise - 12/08/2025

Magal 2025: Senelec déploie un dispositif exceptionnel dans la ville Sainte

Magal 2025: Senelec déploie un dispositif exceptionnel dans la ville Sainte - 12/08/2025

15ème congrès du SAES : David Célestin Faye réélu secrétaire général

15ème congrès du SAES : David Célestin Faye réélu secrétaire général - 11/08/2025

Bel-Air : Deux individus arrêtés pour vol de batteries de camions et refus d'obtempérer

Bel-Air : Deux individus arrêtés pour vol de batteries de camions et refus d'obtempérer - 11/08/2025

MAGAL 2025- Malgré 43 forages, Touba confrontée à une pénurie d’eau… Le Point du Jour sur la situation qui prévaut à 48 h du magal.

MAGAL 2025- Malgré 43 forages, Touba confrontée à une pénurie d’eau… Le Point du Jour sur la situation qui prévaut à 48 h du magal. - 11/08/2025

Perturbations à Air Sénégal : Reprise progressive de plusieurs destinations

Perturbations à Air Sénégal : Reprise progressive de plusieurs destinations - 11/08/2025

Linguère : Deux accidents mortels en quelques heures

Linguère : Deux accidents mortels en quelques heures - 11/08/2025

MAGAL 2025: L’APR manifeste sa solidarité envers les victimes des inondations

MAGAL 2025: L’APR manifeste sa solidarité envers les victimes des inondations - 10/08/2025

Ousmane Chimère Diouf : « La justice n’est pas là pour suivre le rythme des politiciens…»

Ousmane Chimère Diouf : « La justice n’est pas là pour suivre le rythme des politiciens…» - 09/08/2025

MAGAL 2025 – Cérémonie d’évaluation/ « Mise à part l’autoroute, l’État n’a pas investi 100 milliards à Touba » (Cheikh Bass)

MAGAL 2025 – Cérémonie d’évaluation/ « Mise à part l’autoroute, l’État n’a pas investi 100 milliards à Touba » (Cheikh Bass) - 09/08/2025

Assemblée Générale élective de l’UMS : Cheikh Bâ élu président avec 146 voix

Assemblée Générale élective de l’UMS : Cheikh Bâ élu président avec 146 voix - 09/08/2025

Ousmane Diagne, Garde des Sceaux: « J’invite nos concitoyens à s'abstenir de poser un quelconque acte de nature à fragiliser notre institution judiciaire »

Ousmane Diagne, Garde des Sceaux: « J’invite nos concitoyens à s'abstenir de poser un quelconque acte de nature à fragiliser notre institution judiciaire » - 09/08/2025

MAGAL 2025 – Mbaye Dione sur les inondations à Touba: « Ça me fait très mal… La ville a majoritairement voté pour ce régime »

MAGAL 2025 – Mbaye Dione sur les inondations à Touba: « Ça me fait très mal… La ville a majoritairement voté pour ce régime » - 09/08/2025

Le réquisitoire froid d’Ousmane Chimère Diouf qui répond à l’Assemblée Nationale : « Aucune disposition de la loi ne lui confère la compétence d'entendre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions »

Le réquisitoire froid d’Ousmane Chimère Diouf qui répond à l’Assemblée Nationale : « Aucune disposition de la loi ne lui confère la compétence d'entendre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions » - 09/08/2025

MAGAL 2025- Recevant Barth, Cheikh Bass regrette qu’on veuille obliger les chefs religieux à suivre systématiquement les régimes politiques

MAGAL 2025- Recevant Barth, Cheikh Bass regrette qu’on veuille obliger les chefs religieux à suivre systématiquement les régimes politiques - 09/08/2025

( Dernière minute )- MBACKÉ: La toiture du stade municipal s’envole et fait plusieurs blessés signalés

( Dernière minute )- MBACKÉ: La toiture du stade municipal s’envole et fait plusieurs blessés signalés - 08/08/2025

Thiès- meurtre à Thialy:

Thiès- meurtre à Thialy: " chantages sexuels" et "menace à l'aide d'un couteau", âgée de 16 ans, " Maman tue froidement B. Niang - 08/08/2025

Commando, coffre-fort et bijoux : les dessous du cambriolage barbare chez l’architecte Lydia Assani à mbour…une enquête désormais entre les mains de la gendarmerie

Commando, coffre-fort et bijoux : les dessous du cambriolage barbare chez l’architecte Lydia Assani à mbour…une enquête désormais entre les mains de la gendarmerie - 08/08/2025

« Je contrôle la situation » … « Oui, je lui ai vendu le site il y a 3 ans ». : Les messages explosifs de “Leuk Daour” dans l’affaire Kocc Barma

« Je contrôle la situation » … « Oui, je lui ai vendu le site il y a 3 ans ». : Les messages explosifs de “Leuk Daour” dans l’affaire Kocc Barma - 08/08/2025

Affaire Kocc Barma – “El Professor” entre dans la partie : El Hadji Babacar Dioum, alias “Kocc” brise le silence et accuse

Affaire Kocc Barma – “El Professor” entre dans la partie : El Hadji Babacar Dioum, alias “Kocc” brise le silence et accuse - 08/08/2025

Me Oumar Youm enterre le Plan de redressement : « C’est une présentation de la fiscalité, un pan de l’économie. Ousmane Sonko s’est livré à un exercice de bavardage pendant 75 minutes »

Me Oumar Youm enterre le Plan de redressement : « C’est une présentation de la fiscalité, un pan de l’économie. Ousmane Sonko s’est livré à un exercice de bavardage pendant 75 minutes » - 07/08/2025

MAGAL 2025 – Cheikh Bass transmet au Président Diomaye le message du Khalife: « Serigne Mountakha vous porte profondément dans son cœur »

MAGAL 2025 – Cheikh Bass transmet au Président Diomaye le message du Khalife: « Serigne Mountakha vous porte profondément dans son cœur » - 07/08/2025

MAGAL 2025 – Le Président Bassirou Diomaye Faye chez le Khalife Général des Mourides: « L’être humain est au cœur de notre projet de société »

MAGAL 2025 – Le Président Bassirou Diomaye Faye chez le Khalife Général des Mourides: « L’être humain est au cœur de notre projet de société » - 07/08/2025

Cambriolage à la Résidence « Les Diamantines » : Le Commissariat de Saly précise son incompétence dans cette zone

Cambriolage à la Résidence « Les Diamantines » : Le Commissariat de Saly précise son incompétence dans cette zone - 07/08/2025

[ Entretien] Résultats catastrophiques à l’Examen d’État des Sages-femmes 2025 :

[ Entretien] Résultats catastrophiques à l’Examen d’État des Sages-femmes 2025 : "Il y a un problème de qualité de formation, de compétence des enseignants et de conditions d'encadrement", déplore la présidente de l’ANSFES - 07/08/2025

TOUBA – Les pieds dans l’eau, un père de famille s’indigne des manipulations politiques autour des inondations

TOUBA – Les pieds dans l’eau, un père de famille s’indigne des manipulations politiques autour des inondations - 07/08/2025

Nuit d’horreur à Mbour : cambriolage sanglant, viol collectif , 10 millions et des bijoux en or et diamant envolés chez l'architecte béninoise Lydia Assani

Nuit d’horreur à Mbour : cambriolage sanglant, viol collectif , 10 millions et des bijoux en or et diamant envolés chez l'architecte béninoise Lydia Assani - 07/08/2025

RSS Syndication