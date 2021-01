Dans le coma: un grand commerçant de "Bine Bine" escroqué de plusieurs milliards de FCFA par son frère et son neveu

Jugés et condamnés en première instance par le tribunal de grande instance de Dakar, les prévenus Mamadou Touré et Habib Touré se sont encore présentés devant la barre de la 3ème Chambre Correctionnelle de Dakar pour répondre d'escroquerie d'un montant de 8 millions 500.000 dollars soit prés de 4 milliards de francs cfa au préjudice d'Ibrahima Touré. Le vieux a été grugé de plusieurs milliards de francs cfa par Mamadou Touré et Habib Touré respectivement son frère et son neveu. Le parquet a requis 2 ans de prison ferme. L'affaire a été finalement mise en délibéré au 11 février prochain.



Les faits remontent en 2011 lorsque le Sieur Ibrahima Touré a été victime d'un accident, laissant le sieur Mamadou Touré s'occuper de la gérance de son commerce étant au Sénégal jusqu'en Guinée en passant par la Gambie où il avait beaucoup de magasins qui vendaient des marchandises relatives au perlage, "Bine Bine" et des objets de valeur. Il avait 13 boutiques au Sénégal, 6 en Guinée et 5 au Mali. Au moment de l'accident de leur patron qui était resté 45 jours dans le "coma", Mamadou Touré et Habib Touré ont à son insu pris ses chéquiers pour faire des virements bancaires en utilisant sa signature...







Après leur premier jugement qui leur a valu une condamnation et une contrainte par corps. La supercherie a été découverte en Gambie et en Guinée où à partir de son compte des virements bancaires d'un montant de 8 millions 500 dollars et de 1 million 300 euros étaient transférés dans les comptes des prévenus vers la Chine. Et cet argent servait à maintenir et à entretenir leur propre commerce avec les Chinois.







Devant la barre, le demandeur Ibrahima Touré a soutenu que les prévenus ont profité de son absence pour monter tout le personnel contre lui et vider tous ses comptes bancaires.







Commerçant de son état, Mamadou Touré avoue devant le juge qu'il avait géré toutes les affaires de M. Ibrahima Touré ainsi que le personnel. Toutefois, il nie avoir transféré une quelconque somme avant de déclarer qu'il n'y avait que 125 000 francs dans le compte du Sieur Ibrahima Touré.







Prenant la parole, Habib a déclaré qu'il n'a rien à voir dans cette affaire, c'est seulement que le demandeur ayant été épinglé par les banques pour trafic de fonds, a voulu tout rejeter sur lui.







Pour la défense de la partie civile assurée par Me Abdoulaye Tall, les prévenus géraient toutes les affaires d'Ibrahima Touré notamment ses boutiques en Guinée et au Sénégal entre autres. Sur ces faits, la robe noire souligne que son client avait perdu plus d'un milliard de francs cfa. "Le Sieur Ibrahima Touré a été sacrifié par son frère Mamadou Touré qui avait imité sa signature pour voler 30 millions pour faire leur propre business", a plaidé l'avocat. Sur ce, il a sollicité de la Chambre une amende de 5 milliards en guise de dommages et intérêts.







Lors de son réquisitoire, le procureur général a souligné que depuis l'enquête préliminaire jusqu'à la barre en passant par le juge d'instruction, ils n'ont trouvé qu'un moyen de défense à savoir cette affaire a été déjà jugé. Des versements de sommes d'argent ont été faits par Habib Touré à GP banque en Gambie pour un montant de 35.000 dollars, ce qui veut dire que les faits d'abus de confiance sont établis. Et c'est à partir de ces sommes qu'ils ont monté leur propre affaire. Ainsi, le parquet a requis 2 ans de prison ferme contre les mis en cause et ordonne la saisine de tous leurs biens.



Du côté de la défense, l'action publique a été déjà éteinte et le seul élément nouveau qui vaut l'incrimination des prévenus est le blanchiment de capitaux.



Délibéré le 11 février prochain...