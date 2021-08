« Dans la Tête de Aliou Cissé » : Faut-il « profiter » de la campagne de qualification du Mondial pour préparer la CAN 2022 ?

Après que la CAN 2021 a dû être reportée d’un an en raison de la pandémie mondiale, elle aura désormais lieu du 9 janvier au 6 février 2022 en tant que CAN-2022 au Cameroun. Cela a également modifié le calendrier des 40 équipes participantes aux éliminatoires - zone Afrique - de la Coupe du monde « Qatar 2022 ».



Les Lions vont donc dérouler la phase de groupes de leur campagne éliminatoire pour le prochain Mondial, avant de disputer la Coupe d’Afrique de nations (CAN) au Cameroun en janvier-février pour démarrer l’année par l’enjeu d’un premier trophée continental.



Après les deux matches de cette première journée (Sénégal-Togo, 1er septembre et Congo-Sénégal, 7 septembre), il faudra attendre un mois avant le prochain match des Lions. Ce sera face à la Namibie, toujours en éliminatoires du Mondial 2022, le 6 octobre prochain.



Les partenaires de Sadio Mané enchaîneront ensuite avec un déplacement à Windhoek, le 10 du même mois, puis un voyage au Togo, un mois après, le 11 novembre, pour affronter les Éperviers, au stade Omnisport de Lomé.



Il va maintenant falloir digérer, pour mieux se projeter vers le dernier match de la phase de groupes des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe du monde : Sénégal-Congo, le 14 novembre 2021.



Les 14 équipes qualifiées après le premier tour, ainsi que les 26 meilleures nations au classement Fifa en Afrique sont déjà dispatchées au sein de 10 groupes de 4. Les 10 vainqueurs de chaque groupe accéderont ensuite aux barrages.



Alors, 5 confrontations en aller et retour seront à l’affiche lors de la dernière phase pour déterminer les équipes africaines qualifiées pour la phase finale au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.



À l’instant de viser la première place de ce groupe H de qualification qui réunit également « Eperviers », les « Brave Warriors » et les « Diables rouges », c’est aussi le moment pour Aliou Cissé de préparer la Coupe d’Afrique des nations. Il y aura des places à gagner, encore des choses à régler sur le plan collectif.



Le tout passera forcément par les matches des éliminatoires de la Coupe du monde « Qatar 2022 ». Des rencontres qui, au-delà de l’enjeu du moment, permettront de se faire une idée de la forme actuelle de l’équipe. Elles serviront de matches de préparation pour la CAN.



Cela donnera encore plus d’indices pour le sélectionneur, plus de références et de repères. Et, Aliou Cissé va probablement à l’occasion tester de nouveaux joueurs ou de nouveaux styles de jeu.



C'est clair qu'il trouvera la liste finale de sa sélection pour la CAN 2022 lors de ces matches de la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du monde. D’autant que seule la période allant de fin novembre 2021 à début janvier 2022 est disponible pour les matches de préparation.



Pour les joueurs eux-mêmes, les matches des éliminatoires du Mondial auront surtout pour but de se montrer pour entrer dans le onze de départ de la prochaine CAN. La pelouse de Lat-Dior refaite, ils doivent montrer de quoi ils sont capables. En faisant particulièrement attention à ne pas se blesser juste avant la compétition.