Daniel Riolo (Journaliste Rmc sport) : « Cette année, Sadio Mané c’est top 3 obligatoire pour le ballon d’or… »

D’après le chroniqueur sportif, si Karim Benzema fait les choux gras de la presse internationale et est annoncé comme le favori au BO, il y a une explication à chercher sur le rôle et le statut des deux joueurs, en club. « Peut-être qu’il y a des joueurs stars qu’on met moins en avant à Liverpool. Il y a des clubs qui sont comme ça. Aujourd’hui, au Real Madrid, forcément on ne parle que de Benzema, c’est aussi parce que Benzema se détache d’un collectif qui est moyen. »



Par contre, Riolo pense que : « A Liverpool, le collectif est tellement fort qu’on met moins en avant les individualités. Mais généralement quand on parle de Liverpool, très vite on en vient à citer la doublette Sadio Mané – Salah… Sadio Mané pour moi c’est top 3 obligatoire pour le ballon d’or… »



En d’autres termes, il estime que Sadio Mané ne bénéficie pas forcément de la même médiatisation que Karim Benzema, en plus de ne pas être le centre du jeu des Reds. Des paramètres qui pourraient changer la donne sans forcément annihiler les chances de Sadio Mané qui reste l’un des trois prétendants au sacre en compagnie de Karim Benzema, Robert Lewandowski et Kevin de Bruyne… Par contre, Riolo pense que : « A Liverpool, le collectif est tellement fort qu’on met moins en avant les individualités. Mais généralement quand on parle de Liverpool, très vite on en vient à citer la doublette Sadio Mané – Salah… Sadio Mané pour moi c’est top 3 obligatoire pour le ballon d’or… »En d’autres termes, il estime que Sadio Mané ne bénéficie pas forcément de la même médiatisation que Karim Benzema, en plus de ne pas être le centre du jeu des Reds. Des paramètres qui pourraient changer la donne sans forcément annihiler les chances de Sadio Mané qui reste l’un des trois prétendants au sacre en compagnie de Karim Benzema, Robert Lewandowski et Kevin de Bruyne…