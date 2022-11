Dakar : Un impressionnant dispositif sécuritaire déployé dans certains quartiers…

Les forces de défense et de sécurité sont-elles en mode d’alerte maximale ? En tout cas, tout porte à le croire vu l’impressionnant dispositif sécuritaire déployé dans certains points de la capitale. C’est le constat fait par Dakaractu ce mardi en cours de journée à la cité Keur Gorgui et à Sacré Cœur. Un petit tour effectué dans ce quartier a permis de constater qu’à la Cité Keur Gorgui, deux véhicules anti-émeutes du Groupement mobile d’intervention sont garés derrière la Sonatel Cité Keur Gorgui.



Le décor reste aussi le même au niveau de l’autopont de la cité Keur Gorgui. Sur les lieux, six véhicules de la gendarmerie nationale sont positionnés avec des hommes armés jusqu’aux dents. Le constat reste aussi le même au niveau de Sacré Cœur. Des véhicules blindés de la gendarmerie nationale sont stoppés devant l’Auchan de Sacré Cœur. Ce renforcement du dispositif a-t-il une corrélation avec l’audition annoncée du leader du Pastef/ Les Patriotes Ousmane Sonko par le doyen des juges ?



Les prochaines heures nous édifieront…