Dakar : Le président Macky Sall, avec la première dame en mode « Doxantu naane coco »

Un déplacement inédit ! Au moment où personne se s’attendait à le voir au lendemain des heurts entre les partisans de Sonko et les forces de défense et de sécurité, le président de la République, Macky Sall conduisant lui-même sa voiture effectue une promenade que l’on peut appeler « Doxantu Takussan ».



Bien sûr, parce que c’est aux environs de 17h que le Président accompagné de la première dame a effectué une promenade sur la corniche Ouest et dans les artères de la ville. Dans les vidéos visionnées à Dakaractu, on a pu apercevoir le chef de l’Etat échanger avec des citoyens scandant son nom, dans les rues de Dakar. Parfois, même, il descend de sa voiture pour se mouvoir dans un groupe de jeunes venus le saluer et profiter pour boire de « l’eau de coco ».



Cette descente dont une majorité des sénégalais ne s’ attendait intervient dans un contexte tendu marqué par les récents affrontements à l’occasion du procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko.