<< Dakar Innovation Days » : Barthélémy Dias veut stimuler l'entrepreneuriat et l'innovation

La mairie de la ville de Dakar a officiellement lancé ce dimanche « Dakar Innovation Days ». Un événement qui se déroulera sur trois jours et visant à encourager l'innovation et l'entrepreneuriat au sein de la capitale sénégalaise.







La cérémonie a réuni différentes personnalités influentes, des entrepreneurs, des experts en technologie. L’adjoint au maire de la ville Dakar, Daouda Gueye, a ouvert les festivités avec un discours inspirant sur l'importance de l'innovation pour le développement économique et social de la ville.







À l’occasion, ce lancement de « Dakar Innovation Days » marque une étape importante pour la ville de Dakar dans sa quête de devenir un centre d'innovation dynamique. Cet événement promet de laisser une empreinte durable en stimulant l'esprit d'entreprise et en favorisant les échanges de connaissances et d'idées.