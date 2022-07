Dakar - Abidjan - Libreville et Brazzaville : TRANSAIR dessert l’Afrique centrale !

Le Boeing 737-500 de Transair qui a assuré le vol inaugural au départ de Dakar avant de fouler le tarmac de l’aéroport international Mata-Maya de Brazzaville, sa destination finale, a tout d’abord fait un crochet à Conakry.



« Un désir ou plutôt une volonté d’internationalisation qui a démarré à Bissau. Au-delà de la capitale Bissau guinéenne, la compagnie offre ses services aux voyageurs en provenance ou en partance de Banjul, Freetown, Praia. En plus, ce vol inaugural qui a enregistré une centaine de passagers au départ, vient couronner le succès d’un homme. Celui du Commandant Fall, cheville ouvrière de l’initiative et qui ne ménage aucun effort pour qu’elle atteigne le sommet », s’est félicité Mapenda Cissé, le directeur exécutif de Transair.



Une vision fortement saluée par les autorités congolaises et les voyageurs. Dans la capitale Congolaise, la délégation de Transair a reçu la visite de l’ambassadeur du Sénégal à Brazzaville.



Son excellence Abou Lo salue fortement l’arrivée de Transair dans cette partie d’Afrique centrale où résident près de 15.000 sénégalais. L’ambassadeur estime à cet effet, que cela va participer au renforcement de la « diplomatie économique » entre les deux pays…