Dahra / Parrain de la finale de la zone B : le Pdg de ‘’SourceA’’, Daouda Thiam, accompagne la jeunesse et plaide pour la réhabilitation du stade municipal.

La ville de Dahra a abrité la 1ère édition de la finale de la zone B opposant Walidaan à l’Asc Rail.



Le parrain de la journée n'a pas lésiné sur les moyens pour la joie de la jeunesse. En effet, quatre jeux de maillots, 08 ballons, et des coupes ont été remis aux équipes finalistes en sus d’une enveloppe d’un million pour récompenser les Asc, les arbitres et la Croix Rouge qui sont des acteurs incontestés du championnat national populaire.



Au finish, l'Asc Walidaan s’est inclinée devant le Rail qui court depuis presque 40 ans derrière ce trophée sur un score de 2 buts à 1. Le président de la zone B, Mansour Cobar, s’est réjoui de la bonne organisation de la finale qui s’est jouée dans le fair-play et la sportivité tout en remerciant le parrain qui a dégagé une enveloppe de 02 millions pour accompagner la jeunesse de son terroir.



Le directeur du quotidien ‘’SourceA’’ et du site Actu.sn en a profité pour faire un plaidoyer pour la réhabilitation du stade Bassirou Sidy Ndiaye. "La jeunesse de Dahra aime le sport. Celle-ci mérite un stade multifonctionnel avec l’installation de bons projecteurs et de gazon synthétique."



Le natif de Dahra qui a fait les beaux jours de l’Asc Bokk Jom a soutenu mordicus que "les trois ministres du département de Linguère tels Aly Ngouille Ndiaye, Aly Saleh Diop et Samba Ndiobène Ka doivent actionner leurs leviers pour réhabiliter le stade municipal".