Dagana : Le ministre Ndèye Saly Diop Dieng octroie un financement de 80 millions Fcfa aux femmes des 11 communes.

Dans le cadre de sa tournée socio-économique dans le nord du pays, le Ministre de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants, Ndeye Saly Diop Dieng a effectué ce 26 janvier une visite dans le département de Dagana pour échanger avec les mouvements associatifs féminins.

L’autonomisation socio-économique des femmes et des filles était l’enjeu majeur de ce déplacement du ministre dans cette partie nord du Sénégal. Mieux, son passage était surtout motivé par son souhait de renforcer les femmes du terroir en ressources financières pour, confie-t-elle, les soutenir dans le développement de leurs projets de transformation et d’entrepreneuriat féminin.

Ainsi, un financement de 80 millions FCfa a été décaissé par Ndèye Saly Diop Dieng en faveur des femmes réparties entre les 11 communes que compose le département de Dagana.

Dans la répartition du budget, la commune de Dagana a remporté la palme avec 20 millions Fcfa de subvention et les 10 communes restantes se sont départagées les 60 millions Fcfa.