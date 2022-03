Dac de Keur Momar Sarr : 7 mois après, les fruits tiennent les promesses des fleurs (Photos)

Le domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr inauguré par le Chef de l’État en Juillet 2021, commence à donner satisfaction et rendre fier le maître d’ouvrage, le Programme des domaines Agricoles Communautaire (PRODAC). En effet, malgré les critiques et polémiques suite à l’inauguration sur la présence notamment d’animaux dans cette réserve, de très bons rendements ont été enregistrés. La production de légumes de toutes sortes, semble énormément marcher. Les fruits comme les melons et les oranges ne sont pas en reste. De quoi rassurer définitivement les plus sceptiques...