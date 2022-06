DUYÔLI - Serigne Bara Dolly Mbacké, père de Abdou Bara Dolly, reconnaît que son fils a fauté et présente ses excuses au Chef de l’État.

Suite à ses propos insultants adressés au Chef de l’État lors du dernier rassemblement de Yewwi Askan WI et qui lui ont valu un mandat de dépôt, Abdou Mbacké Bara Dolly vient de recevoir le soutien de ses parents qui ont, publiquement, présenté leurs excuses et souhaité son élargissement. Dans une déclaration adressée à la presse, Serigne Bara Dolly Mbacké, ancien Président de la fédération PDS de Touba, qui avait, à ses côtés son petit frère Serigne Yeddali Mbacké et la mère du leader politique, a clairement désapprouvé les propos de son fils estimant que ce dernier a commis une grave erreur. Il a confié que la politique ne peut justifier de telles déclarations.



« Nous demandons au Président de la République de faire preuve de clémence. C’est lui qui a été offensé et c’est à lui que nous adressons nos excuses. Nous présentons ces excuses au nom de toute la famille et au nom du Khalife de Duyôli ». Le chef religieux dira compter sur la compréhension du Président Macky Sall qui est, pour lui, un ami de longue date...