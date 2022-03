DUC – SLAC : Le président Macky Sall en tribune officielle du Dakar Aréna.

Comme annoncé, le président de la république, Macky Sall est arrivé en tribune officielle du Dakar Aréna ce samedi 5 mars, vers 18h30, pour assister au match entre le Dakar Université Club (DUC) et le club guinéen Slac (Seydou Legacy Athlétique Club), match inaugural de la deuxième édition de la Basketball Africa League (Bal),



C’est le deuxième match de basket du quinquennat du Chef de l’Etat. Sont également présents en tribune officielle : Matar Ba, ministre des Sports, Me Babacar Ndiaye, président de Fédération sénégalaise de basketball, Mark Tatum, sous-commissaire et chef de l'exploitation de la NBA, entre autres.