DU SABLE MELANGÉ À LA GRAINE / Comment la Sonacos a été souvent roulée dans la farine par des acteurs véreux.

Et pourtant, ce fait est devenu un secret de polichinelle dans les bureaux de la Sonacos. Depuis plusieurs années, certains opérateurs et des agents de cette usine se sucrent sur le dos des sénégalais. Pour cette présente campagne, Dakaractu est en mesure de vous parler de ce scandale qui ne date pas d'aujourd'hui mais qui continue de mettre à genoux ce bien commun.



Dans le cadre de cette présente campagne, des agents de la Sonacos se permettent de recevoir des tonnes de graines sans prendre le soin de les passer à travers un crible autrement dit de les trier pour enlever le sable.



Du coup, pour un camion qui pèse entre 30 et 32 tonnes, l'usine peut acheter jusqu'à 3 tonnes de sable. Alors, si l'on sait qu'une tonne équivaut à 1.000 kg, faites le calcul. Et les agents qui orchestrent ce deal avec des Ops véreux, gagnent entre 50.000 et 100.000 Fcfa pour une seule opération négociée avec l'opérateur au détriment de l'usine qui peine à décoller en dépit des efforts de l'État et la direction.



Dakaractu a pu se procurer des clichés dans deux usines différentes où plusieurs camions ont été réceptionnés sans que ce travail de criblage n'ait été fait au préalable...