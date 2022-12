DPG / soutien à la diaspora: vers un plan «Retour au pays, comme entrepreneur» pour accompagner les compatriotes

Le Sénégal est l’un des principaux pays africains bénéficiaires des envois de fonds de ses ressortissants à l’étranger dont les flux représentent environ 10% du PIB. Ces derniers orientés essentiellement vers la prise en charge des dépenses sociales des familles restées au pays sont un vecteur de développement puissant pour stimuler notre économie. Ainsi, à l’occasion de sa déclaration de politique générale, ce 12 décembre devant le Parlement, le Premier ministre, Amadou Ba a décliné les ambitions du gouvernement visant à soutenir la diaspora.



«Le Gouvernement va améliorer la prise en charge des besoins des Sénégalais de la diaspora. La vision du Chef de l’État Macky Sall, à ce sujet sera matérialisée par le Plan d’orientation stratégique qui met en exergue la volonté de faire de nos concitoyens vivant à l’étranger, de véritables acteurs de développement. Le Gouvernement continuera d’aider à orienter les transferts de nos immigrés vers des investissements économiquement rentables», a annoncé dans sa déclaration Amadou Ba. L’autorité a également renseigné sur la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement des entrepreneurs qui souhaitent investir au Sénégal.



« De nombreux compatriotes vivant à l’étranger ayant acquis des compétences et une expérience qui seraient précieuses pour notre pays, et qui aimeraient y revenir, ne le font pas, faute de conditions d’accueil satisfaisantes. Beaucoup souhaiteraient revenir comme entrepreneur, y compris dans le secteur agricole. C’est pourquoi le Gouvernement mettra en place un plan « Retour au pays, comme entrepreneur» visant spécifiquement les membres de la diaspora qui souhaitent créer leur propre entreprise.», a soutenu le Premier ministre. Amadou Ba fera toutefois part de la politique du gouvernement à garantir une meilleure protection aux concitoyens vivant à l’extérieur.



«Le gouvernement va aussi assurer une meilleure protection dans le pays d’installation et faciliter le rapatriement des corps de nos compatriotes décédés à l’étranger», a-t-il dit face aux parlementaires.