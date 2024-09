DPG, immigration irrégulière et accidents : « Je ne suis pas le seul dans ce pays » (Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum)

À l’image de la communauté musulmane qui célèbre la nativité du Prophète Mohamed (PSL), le guide spirituel des Moustarchidines Wal Moustarchidaty a célébré cette nuit du Gamou aux champs de course de Tivaone. Serigne Moustapha SY Al Makhtoum a profité de la tribune pour répondre à ceux qui demandent sa sortie sur l’actualité.



Ainsi, se prononçant pour la première fois sur la question de la DPG et autres actualités, Serigne Moustapha Sy fait savoir que « ce n’était pas le moment de parler parce que tout le monde parle ». J’ai vu que certains demandent pourquoi je n’ai pas fait une sortie pour donner mon point de vue. Il faut savoir que je ne suis pas le seul dans ce pays. « Quand tout le monde parle, je préfère me taire », répond sèchement l’héritier d’Al Makhtoum.