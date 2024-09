DPG / Moussa Diakhaté, pdt de la commission des lois : « On a été invités à prendre une date et c’est fait! »

Le président de la commission des lois à l’assemblée nationale estime que la date est déjà retenue pour la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko : « On a été saisi d’un décret et la date n’a pas été déclinée par le président de la République. La conférence des présidents s’est réunie et a pris une date », a martelé Moussa Diakhaté juste après la réunion de la conférence des présidents ce jeudi. Le président de la commission des lois indique que la commission technique se déroulera le samedi et le mercredi prochain, la déclaration de politique générale se tiendra un jour avant la probable dissolution de l’assemblée nationale.