DPG / Le grand oral serein de Amadou Ba : « C’est vrai, nous sommes dans un Sénégal où il y’a encore à faire ! Mais un Sénégal qui a beaucoup progressé… »

Pendant plus de 7 tours d'horloge, le premier ministre Amadou Ba s’est tenu devant la représentation parlementaire, pour livrer la politique générale qu’il compte mettre en œuvre avec son équipe gouvernementale. Il est vrai qu’au regard de la composition nouvelle de l’assemblée nationale, il fallait s’attendre à un exercice pas du tout aisé. Ce qui a bien été le cas ce matin avec la coalition Yewwi Askan Wi, des députés comme Aminata Touré ou d’autres de la coalition Wallu Sénégal comme Mamadou Lamine Thiam, Nafissatou Diallo et Mamadou Lamine Diallo qui n’ont pas fait de cadeau au chef du gouvernement.

Le Premier ministre a rappelé aux députés les urgences qui les attendent pour les prochaines années et donné aussi, le plan économique à suivre pour répondre aux exigences des populations. Malgré les interventions souvent musclées de certains députés, le premier ministre a gardé son calme pour répondre à toute la représentation nationale. Il les invite à avoir cette optique du travail en synergie, malgré les divergences pour parvenir à un résultat qui répond à l’intérêt commun. Cependant, malgré le point positif qui montre un Sénégal vers des lendemains prometteurs, le Premier ministre dit avoir noté des manquements que les députés ont notés et compte, avec son équipe s’y atteler...