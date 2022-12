DPG /Amadou Ba : «La défense de l'intégrité du territoire sera garantie »

La question sécuritaire n'a pas été oubliée dans les points saillants évoqués par le Premier ministre Amadou Ba dans sa déclaration de politique générale. Selon lui, dans ce contexte marqué par la montée de l'extrémisme violent dans le Sahel, le Sénégal ne lésinera pas sur les moyens pour le renforcement de l'intégrité de son territoire.



« Les défis sécuritaires persistent dans la région du Sahel, en raison de la recrudescence des attaques terroristes et de l'élargissement progressif des zones d'influence des organisations extrémistes violentes.Soyez rassurés que la défense de l'intégrité du territoire sera garantie, car il s'agit d'un principe inaliénable et non négociable», souligne Amadou Ba.



Pour se faire, le moteur de la défense et de la sécurité nationale sera renforcé dans les meilleures postures adaptées. A cet effet, le Gouvernement entend renforcer le cadre stratégique et opérationnel de la cybersécurité et organiser la prévention et la gestion des crises cyber. « Notre appareil de défense et de sécurité national sera ainsi dans la posture adéquate pour pouvoir répondre, comme il se doit, à toute mission aussi bien sur le plan national que dans le cadre d'opérations conjointes reposant sur des alliances ou sur des mécanismes de sécurité collective. Pour mieux assurer la sécurité et la tranquillité publiques et le maintien de l'ordre, les effectifs de la Police et de la Gendarmerie ont été relevés, et le seront davantage.



Dans le même temps, plusieurs brigades, commissariats de sécurité et postes avancés aux frontières ont été rendus opérationnels, parallèlement à la montée en puissance de la police scientifique ainsi que la création d'unités d'intervention spécialisées. Et pour mieux tenir compte de l'impact des technologies numériques sur notre sécurité, le Gouvernement renforcera le cadre stratégique et opérationnel de la cybersécurité et organisera la prévention et la gestion des crises cyber », a précisé le Premier ministre...