DPG/ Abdou Mbow, Président du GP Benno : « Nous avons agi en toute légalité… »

La bataille institutionnelle entre l’Assemblée nationale et l’exécutif se poursuit ce jeudi, la date retenue par la conférence des présidents suite à l’ouverture de la session extraordinaire demandée par le président de la république pour l’examen de projets de loi et de la DPG du premier ministre. C’est finalement le 11 septembre qui a été retenue. Mais, du côté de Yewwi Askan Wi, on rejette cette date jugée « illégale ». Mais le président du groupe parlementaire BBY reste catégorique. « Depuis 1960, c’est la première fois que la déclaration de politique générale se tient en session extraordinaire. Cette dernière a été convoquée sur décret du président de la république avec un ordre du jour précis qui ne peut pas être modifié. Mais c’est la conférence des présidents de l’Assemblée nationale qui fixe les jours des travaux en plénière et en commission. C’est ce que la loi et le règlement nous permettent et nous l’avons fait ». Selon le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, c’est la date du 11 septembre prochain qui a été retenue pour que le premier ministre Ousmane Sonko se présente devant la représentation nationale.