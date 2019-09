DOSIER / Conséquences des vacances judiciaires : Le malheur des prisonniers fait le bonheur des juges et greffiers

Si l'Education nationale a ses vacances scolaires, la Justice a ses « vacances judiciaires ». L’expression est souvent employée pour évoquer la faible activité des tribunaux pendant les mois d’août et septembre. Au palais de Justice Lat-Dior de Dakar, les tribunaux fonctionnent quasiment au ralenti, du fait de la réduction des effectifs de magistrats et de greffiers, en congés. Et, les conséquences sont nombreuses.