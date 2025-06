DOB 2025 : « Sur la période triennale 2026-2028, le Sénégal attend 16 638,7 milliards FCFA de recettes » (MFB)

Le traditionnel Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) s’est déroulé ce samedi avec le ministre des finances et du budget avec ses équipes devant les députés de la 15e législature. Il s’agit d’une présentation du document sur la planification économique et budgétaire pluriannuel 2006-2008.



Au plan interne, le cadrage macroéconomique de 2025 a été révisé, avec une croissance économique projetée à 8,0%, soit une baisse de 0,8 point de pourcentage par rapport à la prévision de novembre 2024, en lien avec l'évolution de la conjoncture nationale et internationale.

Le ministre Cheikh Diba annonce que les prévisions du Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP) sur la période 2026-2028 interviennent à la suite de la publication du rapport d'audit de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques (2019 à fin mars 2024) qui a révélé la dégradation des indicateurs budgétaires et financiers, notamment les niveaux d'endettement et de déficit budgétaire.



Ainsi, en voulant être cohérent avec les mesures de redressement de la situation des finances publiques, le DPBEP estime le ministre Cheikh Diba, est élaboré en cohérence avec l'Agenda national de Transformation « Sénégal Vision 2050» et la Stratégie nationale de Développement (SND) 2025-2029 qui l'opérationnalise. Le DPBEP 2026-2028 porte sur un coût global de 19 364,4 milliards FCFA pour les dépenses et 16 638,7 milliards FCFA pour les ressources.



Le document se décline en cinq parties notamment l'évolution et les perspectives économiques, la gestion des finances publiques en 2024 et 2025, les orientations et perspectives budgétaires sur la période 2026-2028, la situation financière des organismes publics et la gestion des risques budgétaires.