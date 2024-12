DIOURBEL- Le maire Malick Fall engagé à rendre plus attractive sa ville et la région à travers un manège, un legs religieux et un parc animalier

Dans le cadre de sa politique au niveau local, Malick Fall avait inscrit des priorités voies et moyens à emprunter pour rendre plus attractive la commune de Diourbel et par extension la région. C’est dans ce sens qu’il a invité, mardi, à une cérémonie de lancement d’un manège assez riche en distractions destinées à la petite enfance et aux élèves. La rencontre a enregistré la présence du préfet de Diourbel et de plusieurs autres personnalités dont l’ancien député Abdou Lahad Seck Sadaga, (détenteur d’un parc animalier à Touba et plus précisément à Darou Salam Pollé) et Moustapha Guèye, ancien Directeur du Crous de Bambey.

Le maire confiera aux Diourbellois sa volonté de fixer les populations dans la commune et de faire profiter à la commune toutes retombées possibles afin de mieux accélérer son développement. « Nous avons pour objectif de rendre attrayante Diourbel, de sorte à convaincre les populations que notre ville détient un patrimoine attractif, attrayant, à vendre. En plus de ce manège, nous disposons d’un legs historique, religieux avec la mosquée, la résidence jadis surveillée de Cheikh Ahmadou Bamba etc… À Touba, notre ami Sadaga gère un zoo où il est possible de trouver des lions, des crocodiles, des hyènes, des serpents, des tortues etc… Il est temps de montrer ce que nous avons comme richesses culturelles pour que les 31 décembre et autres jours de fête, que les pétards puissent tonner à partir d’ici et non plus ailleurs seulement. Restons dans cette ville et mettons là en valeur ! »

Dans sa prise de parole, le préfet insistera sur la nécessité de protéger le matériel mis en place par le maire pour sa pérennisation et son usage efficient.