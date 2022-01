DIOURBEL / Dame Diop à son tombeur : « Félicitations, tu as gagné et je te soutiendrai! »

Beaucoup avaient donné ses épaules assez frêles devant l’armada républicaine dirigée par le ministre Dame Diop et composée de Directeurs généraux comme celui du Crous de Bambey, celui de l’Emploi et celui de l’ONFP.



Malick Fall, maire sortant, visiblement bâillonné la veille des élections par une mission d’audit, aura tenu la dragée haute à ses rivaux, les battant même à plate couture. Il reste ainsi estimé de la commune de Diourbel grâce notamment à un soutien assez significatif des femmes et des maîtres coraniques.



En bon gentleman, le ministre Dame Diop a rendu visite à son tombeur pour le féliciter et lui assurer de son soutien indéfectible. « Tu as gagné. Félicitations ! Sois certain que je te soutiendrai sans réserve... »