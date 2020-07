DÉVELOPPEMENT - Début des travaux des Abattoirs de Tivaouane

Le projet de nouveaux abattoirs de Tivaouane n’a pas été retenu dans le Programme de modernisation de Tivaouane d’une dotation de 7 milliards sous le régime Wade. Il a été systématiquement recalé dans les arbitrages budgétaires.







Alors, la mairie sous la houlette de Mamadou Sy Mbengue, dont le budget est de 450 millions en 2020, s’est résolue à engager un partenariat public/privé. Donc, sans dépenser un sou la mairie aura ses abattoirs dans l’enceinte de son nouveau foirail mais cède en échange l’ancien site, soit un terrain de 8 553 mètres carrés à l’adjudicataire du marché, en l’occurrence l’homme d’affaires Abdoul Aziz Ndiaye.







L’homme d’affaires Abdoul Aziz Ndiaye a remporté le marché de la construction des abattoirs modernes de Tivaouane. Des soumissionnaires, il a présenté la meilleure offre selon le comité municipal d’étude et de suivi du projet de délocalisation des abattoirs rattrapés par le front d’urbanisation et tombés dans un état de vétusté totale. Sa proposition consiste à ériger sur les 20 hectares du nouveau foirail à la sortie nord de la cité, des installations modernes avec des chambres froides et toutes les commodités nécessaires. Le patron de Aziz Business Compagnie investira 154 millions dans l’infrastructure, là où les concurrents en proposaient 100 à 110 millions.







Mieux disant selon les termes du cahier des charges, il a fait la différence sur le sort que les 3 soumissionnaires réservaient dans leurs offres à l’ancien site du foirail/abattoirs. Le gérant de ABC a choisi d’y ériger un projet qu’il n’a pas encore révélé, mais qui sera destiné à la ville sainte.







Pour l’autorité municipale, cette proposition cadre mieux avec l’encrage religieux de la ville et les intérêts de la collectivité qui garde du coup un droit de regard sur le site. Car les autres avaient manifesté l’intention d’y bâtir une station d’essence avec restaurant ou des logements locatifs incluant des magasins à usage commercial.



Asfiyahi.org