DER/FJ - Ziguinchor : Papa Amadou Sarr et Abdoulaye Baldé main dans la main lors de l'inauguration du nouveau bureau de nano-crédit...

À Ziguinchor, ce sont 2206 femmes qui ont pu bénéficier de financement de la DER/FJ à travers son programme dénommé Nano-crédit. Faisant partie des rares localités à disposer de deux points "nano", Ziguinchor, à travers son député-maire Abdoulaye Baldé, a profité de l'inauguration de son nouveau bureau de Nano-crédit, pour remercier Papa Amadou Sarr et ses collaborateurs pour les efforts consentis.



Au total, un volume de crédit avoisinant les 140 millions de francs CFA en deux mois. Et, plus de 2.7 milliards débloqués en trois ans d'après les chiffres dévoilées par le délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ.) D'autres innovations allant de le sens du déplafonnement de la ligne de crédit (10.000 à 300.000 / 500.000 pour le moment) en passant par l'introduction d'une CMU pour les femmes, entres autres...