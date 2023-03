DÉGUERPISSEMENT À TOUBA / Cheikh Bass Abdou Khadre revient sur la portée du ndigël et invite les Baayfaal à assurer le suivi…

Sous le ndigël de Serigne Mountakha Mbacké, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre a été rendre visite aux Baayfaal chargés de dérouler la dernière opération de déguerpissement au niveau de la corniche, de Ndamatou et du marché Ocass.

Le porte-parole du patriarche prenait aussi part à l’inauguration du marché Sokhna Mame Seynabou Ndiaye de Ndiouroul à Touba. Il en a profité pour parler du ndigël, de sa valeur spirituelle et temporelle et surtout de son utilité sur la vie au quotidien des populations auxquelles il est destiné.

Serigne Bassirou Abdou Khadre de signaler que cette opération de déguerpissement ne fera que rendre la vie des populations plus paisible et moins stressante en plus de leur assurer une meilleure sécurité. Il fera un bref rappel des ndigël similaires que les différents Khalifes ont pris par le passé et leur utilité avant de parler de Mame Cheikh Ibra Fall.