DÉCRYPTAGE – Plus de 21 000 tests, 1 500 cas positifs, 900 malades, 600 guéris : Covid-19 au Sénégal, des chiffres et des records.

Le Sénégal a multiplié hausses et records, depuis le 2 mars 2020, date à laquelle le premier cas positif a été déclaré. Notre pays voit le nombre de cas de coronavirus augmenter de manière accélérée sur son territoire, ces derniers jours.







Aujourd’hui 59 nouveaux tests sont revenus positifs, parmi les 872, soit le même nombre déclaré, hier jeudi. Face à cette progression, la course contre la montre continue pour « aplatir » la courbe d’une pandémie qui a déjà fait 13 morts, malgré les progrès thérapeutiques récents.







Le seuil des 600 guéris franchi, 118 sorties d’hôpital en 2 jours







La Directrice de la Santé publique, Mme Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a annoncé, lors du point quotidien de ce vendredi 8 mai 2020, 49 guérisons à travers le pays. Ce qui porte à 611 le nombre de malade guéris du coronavirus, depuis l’apparition de l’épidémie au Sénégal. Notre pays a ainsi franchi la barre des 600 personnes ayant surmonté la maladie.







Un chiffre en termes de guérison jamais atteint par un pays de l’Afrique de l’Ouest, selon les statistiques régulièrement mises à jour sur Google. Le nombre réel de personnes guéries du Covid-19 a été calculé sur la base des seuls porteurs déclarés du virus.







Au Sénégal, le nombre de personnes sorties de l’hôpital en 48 heures s'élève à 118, d’où plus de 100 en terme de rémission en seulement 2 jours.







Le nombre officiel de malades du Covid-19 est resté trois jours de suite au-dessus des 900







Aujourd’hui, 926 malades sont recensés dans les sites de prise en charge des patients atteints du coronavirus, soit 10 de plus que la veille. C'est le chiffre le plus élevé de patients sous traitement après celui annoncé mercredi dernier (927). Le nombre officiel de malades du Covid-19 est resté trois jours de suite au-dessus des 900.







Autre record au Sénégal, celui du nombre de tests réalisés pour obtenir des résultats d’examens virologiques, plus de 21 000, depuis la détection, le 2 mars 2020, du premier cas de Covid-19 dans notre pays. 21 726 prélèvements ont été effectués sur autant de personnes dans le cadre du dépistage et de la prise en charge du nouveau coronavirus.







Plus de 21 000 tests réalisés, le Sénégal franchit la barre des 1 500 cas positifs







Or sur ce chiffre, 1 551 se sont avérés positifs. Notre pays a ainsi franchi la barre des 1 500 cas atteints de coronavirus, selon le comptage en temps réel du ministère de la Santé et de l’Action sociale.







Le ministère de la Santé et de l’Action sociale avait annoncé, jeudi dernier, un treizième décès lié au Covid-19 au Sénégal, depuis l’apparition de l’épidémie. Ce qui avait porté à quatre le nombre de décès entre lundi 4 et mardi 5 mai.







4 nouveaux décès de plus en 48h, 7 patients en réanimation







Les trois étant dans le lot des cas graves internés dans les services de réanimation des hôpitaux de Fann et Principal. Pour les personnes hospitalisées pour une infection Covid-19, 59 nouvelles admissions ont été enregistrées, ce vendredi 8 mai 2020.







Les entrées sont plus nombreuses que les sorties, avec un solde positif de 10 malades du Covid en plus qu'hier. Aujourd’hui, 7 nouveaux cas graves admis sont hospitalisés en réanimation. Ils sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital Principal de Dakar.